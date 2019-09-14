40歲影后章子怡和大她8歲汪峰結婚4年，兩人育有一女醒醒，今年4月港媒報導章子怡拚懷二胎成功，已找好月子中心，但當事人未正面回應。今(14日)大陸媒體報導，傳出章子怡已低調生下二胎，且是個男寶寶，集滿好字，對此，求證章子怡工作室，對方曖昧回應：「藝人的私事不太清楚」。

章子怡和汪峰先前上夫妻實境秀便證實兩人有再生一胎計畫，主持人李靜在節目上：「一兒一女就齊全了」，汪峰則回應：「對！」4月港媒爆料章子怡有喜，並私下訂好頂級月子中心。上月汪峰出席《一起樂隊吧》節目記者會，在後台被問聽說章子怡有喜？汪峰沒否認，還連續跳針3次反問記者：「你覺得呢」。

據《新浪娛樂》報導，近日有網友爆料章子怡在美國平安產下二胎，並指醫療團隊與工作人員都簽了保密協定，不可外洩喜事，媒體求證後，章子怡身邊工作人員沒承認也沒否認，僅說不清楚藝人私事，引發外界好奇。

(中時電子報)