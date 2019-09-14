木蘭女足聯賽今天在花蓮進行倒數第3輪例行賽，儘管晉級總冠軍戰的隊伍已經確定，老三之爭卻無比激烈。原本墊底的高雄陽信銀行靠前鋒藍昱絜「梅開二度」，以2比0完封新北航源FC，排名躍居第4，在先出賽的情況下僅落後老三台北熊讚1分。

「上周贏球，要維持獲勝，教練要我下場一定要為球隊進球！」藍昱絜賽後受訪時相當開心，尤其是第28分鐘她在左路內切連過兩人，於罰球區18碼角果斷起角，踢出完美的落葉球打進球門右上死角，航源門將廖玟淇只能望球興嘆，藍昱絜說：「當下從18碼角橫推進去，想說有機會就射了！」

木蘭聯賽「搶三」很重要，例行賽排名前3球隊，獎金分別是新台幣50、20、10萬，搶到總冠軍另有20萬，老四以降則無獎金。本輪賽前陽信落後熊讚4分，若輸可能宣告「搶三」無望，也確實踢出破釜沉舟的好球。

門將陳巧倫（左）近兩輪只失1球，助陽信拿下2連勝。（中華足協提供）

開賽第24分鐘，廖玟淇大腳傳球，但右後衛簡郁庭球沒停好，被陳怡蓁直接截走立即直傳，藍昱絜單刀赴會右腳推射破門，替陽信先馳得點。4分鐘後又是藍昱絜展現個人能力，踢進精彩的世界波遠射。

新北航源上半場僅有1次射門，下半場也無法突破陽信門神陳巧倫的十指關，從第3循環首輪4比3驚天逆轉氣走台北國際後，航源3連不勝且只進1球，本輪落敗更錯過攻上第3的機會，隊長許翊筠賽後無奈的說：「可能我們的前鋒進攻企圖心不夠，才會熄火。」

(中時電子報)