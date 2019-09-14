1986年電影「捍衛戰士」男主角穿著繡有中華民國國旗飛行外套，但在續集預告裡卻被拿掉，曾引發熱議。美國國務卿蓬佩奧呼籲好萊塢應挺直腰桿，不要為了票房屈服於北京審查。

美國媒體「華盛頓自由燈塔」取得一份蓬佩奧（Mike Pompeo）對美國電影協會（MPAA）演講的資料指出，蓬佩奧在一場閉門聚會裡表示，跟世界數十億人一樣，電影也佔據他生涯很大部分，並盛讚好萊塢是美國自由、創造力的象徵，但也要求影業高層不要屈服於北京的審查。

捍衛戰士首集中男主角湯姆克魯斯皮外套背後原本繡有中華民國和日本國旗，但續集「捍衛戰士：獨行俠」電影預告裡卻不見蹤影，7月時在社群媒體引發熱議，很有可能是電影公司屈服於大陸審查之舉。

原本阿湯哥外套上繡有中華民國、日本國旗，是紀念美軍巡洋艦加爾維斯敦號（USS Galveston）1963到1964年遠東巡弋任務，上面還有美國國旗與聯合國旗幟，但後來電影畫面裡阿湯哥的外套，只有美國國旗與聯合國旗幟的圖案，中華民國與日本國旗都沒了。

(中央社)