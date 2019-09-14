無人機襲沙烏地阿美石油 2設施起火 14:142019/09/14 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯國營媒體引述內政部說法報導，無人機今天清晨擊中沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩處石油設施。 沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導：「沙烏地阿美石油公司的工業安全團隊開始撲滅阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）兩處石油設施因…無人機引起的火勢。」 報導說：「兩處火勢已控制下來。」 (中央社) #石油 #沙烏地 #報導 #設施 #無人機 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 突破川普制裁令！華為秘密計畫曝光了 - 國際 就不甩！凱特威廉不守王室這規定 - 國際 再出狂言！杜特蒂掛保證 民眾開槍傷貪官免坐牢 - 時事 捍衛戰士續集國旗被消失 美國務卿說話了 - 時事 - 中央社 無人機襲沙烏地阿美石油 2設施起火 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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