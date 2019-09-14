沙烏地阿拉伯國營媒體引述內政部說法報導，無人機今天清晨擊中沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）兩處石油設施。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導：「沙烏地阿美石油公司的工業安全團隊開始撲滅阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）兩處石油設施因…無人機引起的火勢。」

報導說：「兩處火勢已控制下來。」

(中央社)