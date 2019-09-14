巴西里約熱內盧一家醫院發生大火，職員與探病家屬急忙將病患從濃煙密布的病房中救出，已知至少11人喪身火窟，死者多為加護病房的高齡患者。

院方表示，昨天晚間爆發的火勢，據信是發電機短路引起，不過里約熱內盧市長說，不能排除蓄意破壞的可能性。

消防人員在里約馬拉卡那（Maracana）世界盃足球場附近的私人巴迪姆醫院（Badim Hospital）救火，奮鬥幾個小時後終於撲滅火勢。

里約熱內盧的法醫研究所表示，死者多數超過66歲，其中許多人住在加護病房。

法醫研究所主任葛拉瑟（Gabriela Graca）向里約媒體表示：「大多數死者是因吸入濃煙以及火災引起的其他原因死亡…維持他們生命的儀器因為火災而停止運作。」

這家醫院慘遭祝融肆虐，緊急事故人員進入尋找遺體，直到今天凌晨才結束搜尋。

院方表示，火災發生時，醫院有103名病患，「出動了100多名醫師協助患者」。其中有77人轉至其他醫院治療，14人出院返家。

(中央社)