林佩瑤好身材全都露。(圖／翻攝自臉書)

中秋連假不少人都忙著揪朋友烤肉，但不小心吃多了，體重可是會直線上升，日前卸下空服員職務的「最美空姐」林佩瑤，今(14日)曬出吃燒烤美照，透露晚上還要烤肉，讓她超擔心體脂肪升高，不過網友卻只關心她胸前亮點，直呼「看完就餓了」。

林佩瑤開心祝大家中秋節快樂，但也期許自己不要吃太圓，「今晚還要烤肉，我的體脂肪屎定了」，而穿著超低胸上衣的她，微微往前傾，胸前風光超養眼，渾圓白皙海咪咪滑出，還有深邃事業線，讓網友看了快噴鼻血，直呼「好兇」、「看完就餓了」。

(中時電子報)