「最美空姐」倒奶吃燒烤 掉出兇猛海咪咪太養眼 14:062019/09/14 中時電子報 黃詩淳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林佩瑤日前卸下空服員職務。(圖／翻攝自臉書) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 林佩瑤好身材全都露。(圖／翻攝自臉書) 中秋連假不少人都忙著揪朋友烤肉，但不小心吃多了，體重可是會直線上升，日前卸下空服員職務的「最美空姐」林佩瑤，今(14日)曬出吃燒烤美照，透露晚上還要烤肉，讓她超擔心體脂肪升高，不過網友卻只關心她胸前亮點，直呼「看完就餓了」。 林佩瑤開心祝大家中秋節快樂，但也期許自己不要吃太圓，「今晚還要烤肉，我的體脂肪屎定了」，而穿著超低胸上衣的她，微微往前傾，胸前風光超養眼，渾圓白皙海咪咪滑出，還有深邃事業線，讓網友看了快噴鼻血，直呼「好兇」、「看完就餓了」。 (中時電子報) #林佩瑤 #空姐 #中秋節 也許您會感興趣 推薦閱讀 日第一美女脫了 蹦出渾圓北半球轉身…更養眼 11:312019/09/10 娛樂 中秋烤肉趣！營養師傳授健康秘製燒烤醬 19:242019/09/10 生活 高跟鞋教堂推中秋燒烤音樂會 超值烤肉餐秒殺 17:542019/09/11 生活 大學生烤肉NG行為會致癌！肉別再放烤網上啦 18:082019/09/11 新消息 中秋烤肉 桃向陽公園開放烤肉黃線停車 12:012019/09/12 生活 烤肉三寶 四大超商忙備貨 04:092019/09/13 財經要聞 中秋瘋烤肉 量販超市食材M型化 04:102019/09/13 時尚消費 中秋連假！四大超商優惠看這邊 14:402019/09/13 財經 白天烤肉正夯？虎頭山公園超熱門 19:302019/09/13 生活 中秋烤肉是這家人帶頭？網狂吐槽 20:092019/09/13 日常 娛樂熱門新聞 傳受邀擔任郭台銘競選總幹事 趙少康回應了 - 娛樂 林志玲回應了！工作室證實有「突發狀況」 - 娛樂 喊冤巧遇馬俊麟後...王瞳首發文 曬身分證有亮點 - 娛樂 中天造神韓國瑜？陳揮文給出驚人答案 - 娛樂 郭台銘震撼宣布退黨 苦苓揭他「不會出來選」鐵證關鍵！ - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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