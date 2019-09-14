韓國瑜14日在中市狂掃21間宮廟行程，首站在南屯區萬和宮，緊接著到緊鄰的文昌廟祭拜，上午近8時起陸續湧進上千民眾。「韓國瑜，凍蒜！」、「總統好」呼聲不絕於耳。

韓國瑜在諸多在地政治人物簇用下抵達台中南區醒修宮時，要支持者往後方牌樓看看「浩然正氣、忠義千秋」8個字，他說，我們要學習關公「保家衛國、愛台灣、愛人民」精神，為國家盡忠，對人民有益，這就是關公精神。

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(中時電子報)