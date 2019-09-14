大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭射台中 韓鐵人拜廟貪食蛇舖道 14:082019/09/14 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜14日在中市狂掃21間宮廟行程，首站在南屯區萬和宮，緊接著到緊鄰的文昌廟祭拜，上午近8時起陸續湧進上千民眾。「韓國瑜，凍蒜！」、「總統好」呼聲不絕於耳。 韓國瑜在諸多在地政治人物簇用下抵達台中南區醒修宮時，要支持者往後方牌樓看看「浩然正氣、忠義千秋」8個字，他說，我們要學習關公「保家衛國、愛台灣、愛人民」精神，為國家盡忠，對人民有益，這就是關公精神。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 街頭民調超刺激！曾投扁的她曝支持韓主因 14:532019/09/10 政治 孫大千發文 託韓粉六大任務 15:152019/09/10 政治 馬幕僚：馬英九並未刻意避開韓國瑜 仍會挺韓 09:122019/09/11 政治 馬、韓未同框 羅智強：我若是馬 也不知該怎麼做 17:492019/09/11 政治 藍綠對決、三腳督 最新民調出爐 07:002019/09/13 政治 韓國瑜來了！燕子禿子明天確定合體 11:062019/09/13 政治 為何韓贏蔡？網發現答案就在這個細節中 14:362019/09/13 政治 蔡衍明籲韓 說清要把2300萬人帶去哪？應堅持拎北等你的氣勢 04:102019/09/14 政治要聞 拜明德宮 韓國瑜帶頭拚全壘打 12:102019/09/14 政治 韓國瑜台中市拜廟 車隊被熱情韓粉擁簇包圍 13:362019/09/14 政治 政治熱門新聞 這記者讚！陳揮文：讓郭營醜態畢露 - 政治 韓朱配生變內幕 網友秒懂一件事 - 政治 小英學歷連自家人都不信？網曝這點可疑 - 政治 論文門神展開！彭文正要揪團去英國開告 - 政治 郭教訓韓傳言延燒 韓國瑜回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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