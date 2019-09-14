蔡英文稱民進黨嘉市立委參選人王美惠是強將，讓她對嘉市選情有信心。（呂妍庭攝）

立委陳明文在300萬事件後，公開行程變少，臉書動態持續更新。（摘自陳明文臉書）

蔡英文總統今14日上午到嘉義市西門教會拜訪，民進黨市議員、嘉義市小英之友會和蔡英文後援會重要幹部都到場，蔡英文除表示對嘉義市總統、立委選情有信心，也再次談到和賴清德的溝通沒問題，另被問到陳明文300萬事件，蔡英文強調尊重黨和司法的機制。

蔡英文早上到嘉市西門長老教會，也為民進黨提名的立委參選人王美惠拉抬聲勢，下午再到嘉義縣太保水牛厝玉皇宮參拜，在嘉義市的行程中，小英之友會幹部，包括法務部次長蔡碧仲太太，小英之友會理事長的黃淑英等人全程陪同，立委李俊俋、前嘉義市長涂醒哲、嘉市議長莊豐安等人也到場，倒是不見蔡碧仲本人身影。

媒體聯訪時，被問到立委陳明文300萬事件是否會影響選情？蔡英文指今天的行程以立委蔡易餘選區為主，至於陳明文的事情，既然黨有黨的機制，司法機關有它的運作模式，「我們都尊重」。

蔡英文誇民進黨嘉市立委參選人王美惠是強將，且今天的拜訪除西門教會的教友外，包括黨主席卓榮泰、在地公職和涂醒哲都在，未來黨會傾全力、團結把這仗打好，「我對嘉義市的選情有信心」，另被問到晚上到台南後壁參加音樂不會見到賴清德？會不會覺得很失望？蔡英文再次強調，兩人溝通順暢，也相信未來在整個黨以團結最高原則下，通力合作，讓2020的選舉不讓支持者、台灣人失望。

嘉義地檢署針對陳明文一案已分案調查，調閱相關單位的監視器畫面釐清案情，卓榮泰希望陳明文擇期主動向廉政委員會說明，也希望廉政會盡速有清楚的態度與程序，廉政委員會主委邱駿彥指最快25日會請陳明文來說明。

(中時 )