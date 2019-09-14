鴻海集團創辦人郭台銘宣布退出國民黨，參選2020箭在弦上。時代力量立委黃國昌對郭台銘提出「四問」：民主不能當飯吃？工人為何會跳樓？灑了多少銀子給KMTers？會被對岸掐住脖子嗎？

黃國昌說，郭台銘先生應該不難理解，為何他會提出上面四個問題。公開面對台灣社會出現的質疑，也是一位負責任的總統參選人，應該展現的基本態度。

黃國昌表示，他一直認為，在藍綠之外，台灣必須有第三勢力，讓人民有不一樣的選擇。當然，這個「不一樣的選擇」，必須是「更好的選擇」，而非是「賭爛票的集合」，才有正面的意義，也才能對台灣這塊土地上的人民，產生積極的助益。

黃國昌指出，郭台銘先生應該瞭解，「成功的企業家」與「國家的領導人」不同，必須的條件與考慮的面向，也不相同；在歷經國民黨總統初選的洗禮之後，郭先生更應該已充分體認，「政黨利益」絕不等於「國家利益」。

他認為，郭台銘先生即將在下周至中選會領表，開始進行參選總統的連署；他也相信，郭台銘先生可以順利取得門票。不過，郭先生在參選之前，應該誠懇面對四個問題，作出清楚的解釋與宣示。

(中時 )