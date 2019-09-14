林姓女子在2016年總統大選期間向特偵組檢舉民進黨收受黃芳彥選舉資助，被控違反《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選，台北地檢署偵查發現，林女是向特偵組檢舉，並非散佈於眾，並沒有意圖使人不當選的犯意，將林女不起訴處分。

2016年總統大選期間，民進黨收受因扁案外逃的新光醫院副院長黃芳彥4.5億元政治獻金傳聞甚囂塵上，當時的特偵組也分案偵辦，時任立委的陳其邁向特偵組探詢政治獻金案後，舉行記者會揭露此事，並指責身為檢舉人及證人的林姓女子。

陳其邁此舉引發爆料的新黨不分區立委提名人邱毅不滿，帶著林姓女子到北檢控告陳其邁等人妨害名譽，過程中，林姓女子接受採訪時約略提到黃芳彥政治獻金的事，陳其邁於是向北檢告發林女違反《總統副總統選舉罷免法》，意圖使人不當選。

北檢偵查中，林女幾次被傳喚均未到案，檢方於是對林女發布通緝。不過，當林女到案後向檢方表示，她是正式向特偵組提出檢舉，與邱毅赴北檢提告當天，是應採訪時簡單提到政治獻金的事，並沒有讓誰不當選。

檢方參酌事證，發現林女確未主動對外散布政治獻金之事，並沒有意圖使人不當選的犯罪意圖，因此將林女不起訴處分。

(中時 )