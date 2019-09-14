國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜連日言語越來越辛辣，民進黨主席卓榮泰今在臉書反問國民黨主席吳敦義；「請問國民黨吳主席，貴黨提名人說過的那幾句『髒髒話』你也敢說得出口嗎？」 卓榮泰金指出，2019年7月28日，韓市長在國民黨提名為候選人的大會中說：「⋯這不是一場彬彬有禮的君子之爭⋯」。

他酸說，「至今一個半月內，終於難得的一一兌現了競選承諾」，所有胡亂指控、外交禮儀失態、狂言髒話紛紛出籠，實在難以啟齒，不敢轉述。

卓榮泰說，韓把選民一分為二「非韓即黑、挺韓即粉」嚴重撕裂社會和諧；韓的選舉已經跟「彬彬有禮」和「君子」毫無關係了，網民更已將他從「X包」昇華為「髒髒包」。

卓說，「若不敢，為什麼要台灣人民跟著他和你們走？我們的純樸與氣質完全不顧了嗎？」

卓反問吳敦義，把這樣的候選人印在大選選票上，配得上貴黨百年歷史嗎？「吳主席您是不是知道即將會有另一陣風起的時刻？個人利益、政黨利益、國家利益會不會陷入錯亂與交戰？」

(中時 )