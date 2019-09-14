劉德華「MY LOVE」巡迴演唱會昨晚在吉隆坡揭開序幕，一連舉辦3場，與1.2萬名粉絲大合唱〈月亮代表我的心〉歡度中秋，睽違14年再度回到吉隆坡開唱，以〈笨小孩〉唱完開場後，迫不急待問台下粉絲「我多少年沒來了啊？有多少年了呀？」接着台下的粉絲馬上回答說：「我們等你14年了！終於等到。」華仔指着面前的粉絲深情的說：「我記得14年前你一個人來，當年你還很小，現在你三個人來。等了這麼久，要好好享受今晚這個演唱會！」

劉德華「MY LOVE」巡迴演唱會昨在吉隆坡揭開序幕，將一連舉辦3場。（台灣映藝提供）

華仔說，原本僅規畫做2場演唱會，但沒想到自己可以做到3場，所以他跟現場的粉絲承諾：「下次我再來會開4場，60歲來開五場、70歲開夠10場！」粉絲聽完立刻答應到時一定來捧場，逗的華仔滿心歡喜，而華仔又搞鬼的把握良機笑說：「那完場後你們馬上去登記訂票啦！」粉絲全樂成一片。

劉德華「MY LOVE」舉行巡迴演唱會，昨晚在吉隆坡揭開序幕，將一連舉辦3場。（台灣映藝提供）

華仔感謝大家沒把他忘記，這些年來一直支持他，雖然他已不是小鮮肉，但自己都算是一個靚仔，話還沒說完，現場粉絲大喊「靚仔！靚仔！」，讓華仔頓時害羞起來。接著華仔唱出30多首大家耳熟能詳的歌曲，包括〈謝謝你的愛〉、〈如果有一天〉、〈獨自去偷歡〉、〈愛你一萬年〉、〈暗裏着迷〉、〈一起走過的日子〉、〈真永遠〉等，3個小時又唱又跳與粉絲歡度中秋節。

劉德華「MY LOVE」巡迴演唱會昨在吉隆坡揭開序幕。（台灣映藝提供）

外傳劉德華將於明年5月底至6月初在台北小巨蛋舉行4場演唱會，對此，華仔所屬台灣映藝回應，「目前確定有申請到小巨蛋明年檔期，其他如有進一步確定消息會再通知」。

劉德華身穿黑色緊身皮衣，昨帶著「MY LOVE」巡迴演唱會於吉隆坡開唱。（台灣映藝提供）

劉德華「MY LOVE」巡迴演唱會昨在吉隆坡揭開序幕，將一連舉辦3場。（台灣映藝提供）

(中時 )