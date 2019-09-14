國民黨總統參選人韓國瑜14日展開大台中宮廟行程，下午至太平區聖和宮與立委參選人莊子富、顏寬恒一同參拜媽祖。（張妍溱攝）

國民黨總統參選人韓國瑜14日展開大台中宮廟行程，下午至太平區聖和宮與立委參選人莊子富、顏寬恒一同參拜媽祖；韓國瑜上台喊出，2020年請大家支持、投下神聖一票，一起「翻轉台灣命運、讓人民有錢」，迎接中華民國美好未來。

韓國瑜回憶年輕時指出，以前人說「台灣錢淹腳目」他白天念書，晚上騎機車打拚工作，很辛苦但不怕，因為大家都在拚，現在年輕人擔心台灣未來，但是他呼籲「免驚啦！」，2020年請投下神聖一票，翻轉未來、改變命運，讓台灣重新布局，實現「台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜現場催票，推薦太平在地子弟立委參選人莊子富，以及海線地區立委參選人顏寬恒；大家目標一致，就算天氣炎熱也聚集在此地不走，因為每個人都是滿懷希望，希望台灣改變，2020年是改變台灣命運一戰，這幾年老百姓過得很辛苦，眼前的辛苦不怕、沒錢咬牙一過，但是一定要改變，讓國民黨贏得2020大選，，實現「台灣安全、人民有錢」目標。

(中時 )