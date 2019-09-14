網友批馬是歷史罪人。(圖/翻攝自周錫瑋臉書)

前總統馬英九8日幫韓國瑜造勢被韓粉噓下台後，11日又「恰巧」無法與韓同台，引發外界認為兩人有心結，還有網友、韓粉灌爆馬英九臉書，抨擊馬英九鳥肚雞腸。日前更有網友到周錫瑋臉書上貼出400字長文，批評馬英九簡直是國民黨的「歷史罪人」，要馬「放手吧」！

該篇文章未署名，但在臉書上已流傳一段時日。文章中呼籲「馬英九放手吧！」，痛批「核四你封的、軍法你廢的、陳水扁你放的」；連民進黨一提年金改革，「你當年就開第一槍：取消退休軍公教年終慰問金，害七十萬軍公教憤而不投票，台北市長選舉，連大安區都輸掉。」

該文批評，2008年時枉費馬英九得了750萬高票，「但課綱不調，是你耽誤的，最後造成天然獨泛濫。每年二二八，為了選票，任人吐口水，譲老蔣總統揹黑鍋，不敢說出二二八歷史真相，無辜死的外省人有多少？」

文章還批馬「你特別費被起訴，去中永和軍公教人員最多的地方取暖，韓國瑜時任中和副市長，在你身旁喊出:2008 ，從中和出發，力挺你選總統，凝聚了社會力量，又捐出二十萬，雖然在有錢人眼中，二十萬不是什麼大數字，但那個年代，以韓家的背景，可能是他儘可能拿出的大數目。滴水之恩，不能湧泉以報也就算了，如今還以怨報德，挺郭卡韓，分裂基層團結，造成國民黨危機。」

文章最後寫「如今中華民國枱面上的亂象，哪様與你無關？你專門幹些親痛仇快的醜事，搞到幾近亡黨亡國，也難怪民盡黨罵你：“ 小孬孬"，只是剛好而已”。」

(中時電子報)