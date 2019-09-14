天下雜誌日前公布「縣市長施政滿意度」調查，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕分別為最後一名與倒數第二名，韓國瑜今日表示，施政滿意度是2018年的資料，應該找總統府秘書長陳菊、交通部長林佳龍抗議。林稍早在臉書貼文指出，調查是以今年7月18日至8月22日民調為準，質問「你們為什麼要撒謊？」

林佳龍說，韓國瑜市長跟盧秀燕市長分別在這次天下雜誌公布的「縣市長施政滿意度」調查中，名列倒數第一跟第二名，這兩天引發很多討論。不同的民調機構，甚至是施作時間點及地方特性，首長滿意度起起伏伏很正常，只要認真面對市民，好好做事，對於地方政府的首長們，不用因為民調成績就給予過多苛責。

林佳龍表示，看到韓國瑜市長到台中進行選舉造勢，竟然說他跟盧秀燕人兩人施政滿意度是2018年的資料，「民進黨的人應該要到總統府找秘書長陳菊、到交通部找林佳龍去抗議。」

林認為，自己已經卸任台中市長7、8個月執行的首長滿意度調查，也可以算到他，甚至是陳菊秘書長頭上？韓國瑜、盧秀燕市長兩位面對這份民調，公然對大眾撒謊，企圖欺騙社會，令人擔憂，這樣的人如何擔當總統大任？

林佳龍也貼出天下雜誌的聲明，「影響縣市長個人排名的『縣市長施政滿意度』調查，完全以今年7月18日至8月22日民調為準，民調結果不會有『用前任來檢視現任者』問題」。

(中時 )