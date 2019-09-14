火腿在主場札幌巨蛋舉行「秋天感謝祭」活動，其中今日是「台灣日」主題活動，由台灣好手王柏融擔任宣傳大使之外，LamiGirls還派出人氣團員琳妲、Mia和Yuri跨海應援並擔任開球嘉賓，不過可惜的是王柏融近況不佳，沒有在先發名單中。

火腿對戰軟銀之戰，派出有原航平先發，有原本季至今14勝為日職勝投王，若今日在能下勝投，將能並列達比修有與大谷翔平共同保持的札幌巨蛋單季最多8勝紀錄。而王柏融則是連2場沒再先發行列，由清宮幸太郎擔任指定打擊，左外野則有近藤健介。

難得台灣日卻不見王柏融先發，不少台灣球迷感到遺憾，不過王柏融在台灣的母隊Lamigo則是力挺王柏融，3名人氣啦啦隊成員琳妲、Mia和Yuri跨海到北海道，賽前特地與王柏融留下合照，不僅幫王柏融加油，更幫火腿隊全力應援。

火腿「台灣日」主題日活動豐富，不僅進場球迷還可拿到國旗顏色的王柏融加油板，前5000位進場的小朋友，還能獲得拿到王柏融毛帽。除此之外球場還販售不少台灣味，包含芒果雪花冰和珍珠奶茶等，要讓日本球迷也嚐鮮。

(中時電子報)