本季傷兵超過30人次、刷新大聯盟紀錄的「邪惡帝國」洋基，在例行賽尾聲終於有重量級傷兵要復出歸隊了！右肩旋轉肌與背闊肌受傷的王牌投手塞弗瑞諾（Luis Severino），投完兩場復健賽將於下周三正式復出，先發對決天使，用球數設定在75球。

「我很興奮，等得太久但總算等到了。很高興我現在很健康，能夠幫助自己的球隊，」塞弗瑞諾說：「此刻歸隊對我意義非凡，隊友們一整年都幹得很好，所以我只要做好自己的部分即可。」

塞弗瑞諾去年繳出19勝8敗、自責分率3.39的代表作，但他上次先發已是去年季後分區系列賽第3戰，對紅襪先發3局狂丟6分吞敗。塞弗瑞諾今年春訓初登板前被臨時拉下，進入傷兵名單免戰迄今。

塞弗瑞諾投了兩場復健賽，投1局、3.1局分別用了33球與64球。在今對藍鳥的客場3連戰前，塞弗瑞諾正式與隊友會合，進行傳接球練習後還進入牛棚練投，為下周的復出首秀做準備。

「這是一個過去幾年有能力角逐賽揚獎，我們的隱藏王牌歸隊，」洋基教頭波恩（Aaron Boone）提到塞弗瑞諾的復出不只是短期加分，而是長期計畫的一部份，「他的能力已經有成績可證明，可以扛起我們的先發輪值。」

洋基最近新增左投哈普（J.A. Happ）、強打捕手G.桑契斯（Gary Sanchez）與重炮英卡納西昂（Edwin Encarnacion）等傷兵，如今終於盼到塞弗瑞諾歸隊。洋基今以5比6不敵藍鳥，美東封王的魔術數字停在「M5」，但在分區龍頭保有9場領先優勢之下，登基只是時間問題，洋基更寄望塞弗瑞諾的加入，有助於搶下例行賽戰績第1，目前他們以1場勝差領先太空人、道奇。

(中時電子報)