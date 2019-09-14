蔡旻佑近日忙宣傳新專輯《變心記》，剛好碰上中秋連假，因今年開始嘗試外宿，沒能與家人好友揪烤肉過中秋，讓他坦言：「過往全家都會一起吃飯團圓，今年在租屋處度過有點孤單，有特別打電話給媽媽祝賀，感覺她在電話另一頭也滿孤單的，會趕緊再找時間回家。」

蔡旻佑昨晚邀請黃奕儒直播吃燒烤，各自在柚子上作畫宣傳新專輯與演唱會。（相映國際提供）

應景中秋節，蔡旻佑昨晚邀請創作才子黃奕儒一起直播，陪粉絲過節，2人也逗趣在螢幕前吃燒烤，還在柚子上作畫。恰巧黃奕儒、蔡旻佑分別在9月21日、28日接連於台北華山Legacy開唱，2人不忘宣傳，在柚子上畫「吶喊版」與「變心版」，相當逗趣。蔡旻佑上週公布演唱會嘉賓是劉以豪，他更透露，這次會有許多不同組曲的改編、還有一段充滿電影元素的演出，購票請洽寬宏售票系統。

蔡旻佑昨晚邀請黃奕儒直播吃燒烤，各自在柚子上作畫宣傳新專輯與演唱會。（相映國際提供）

沒想到2人直播同時，五月天阿信也上線觀看直播，讓蔡旻佑興奮直呼：「阿信哥是附中的學長！從以前就超喜歡聽五月天的歌，〈人生海海〉那張專輯更是聽到超熟。都可以反著唱了。」阿信則超暖心留言「變心記加油」。接著蔡旻佑和黃奕儒現場合唱〈私奔到月球〉男男版，在合唱招牌歌〈我可以〉，笑稱這2首是中秋必聽浪漫情歌，最後唱〈我怎能留下你〉做為ending。

(中時 )