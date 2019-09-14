國健署去年底開放國一女生接種公費HPV疫苗，今年加碼提供國三女生接種，共4.5萬人受惠。開學至今，已有宜蘭、南投、高雄等8個縣市率先開打國三女生HPV疫苗。國健署表示，符合條件者若錯過接種時程，仍可趕在16歲前前往醫療院所接種公費HPV疫苗。

HPV疫苗一共需接種接種2劑，中間需相隔6個月。根據國健署統計，國三女生HPV疫苗已在宜蘭、南投、花蓮、苗栗、台東、澎湖、高雄、金門率先施打，其餘縣市則陸續籌備中。疫苗接種地點，視各縣市規劃而定。截至目前，已有2000多名國三女生完成第一劑HPV疫苗的接種。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，該署去年原預計開放國一、國二女生接種HPV疫苗，但基於疫苗採購作業的考量，先行提供國一女生施打，並在今年9月開學之際，開放國三女生（原國二女生）接種HPV疫苗。若加上例行的國一女生疫苗接種，106、107、108學年度入學的女生都符合公費HPV疫苗的接種條件。

根據國健署統計，去年第一批接種HPV疫苗的國一女生（現為國二女生），共有4.8萬人完成接種，扣除過去原本就提供公費HPV疫苗接種的縣市（新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、嘉義縣、嘉義市、金門縣、彰化縣、雲林縣），尚有2.2萬人沒接種疫苗。

林莉茹表示，符合公費條件的女生，若錯過疫苗接種時程，仍可趕在16歲前前往醫療院所接種公費HPV疫苗。目前為止，共有近50人出現接種部位疼痛、手臂痠痛、發燒等狀況，並無嚴重不良反應。她提醒家長，把握16歲以前的公費條件，帶孩子接種疫苗。

(中時 )