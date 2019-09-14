太平洋島國索羅門群島才傳出21日前將決定與我國未來的友邦關係，現在傳出北京政府下一個將瞄準加勒比海島國海地，透過提供貸款、金援投資當地建設，進一步孤立台灣與全球他國的關係。

香港《南華早報》報導，大陸駐海地貿易發展事務處常駐代表王向陽（Wang Xiangyang）上周接受海地當地《新聞人報》（Le Nouvelliste）專訪時表示，「如果海地政府願意維護一個中國原則，北京政府將會願意和海地建立正式的邦交關係，同時加強與海地在政治、經濟、貿易、公共衛生、教育等方面的合作。」

他說：「中國現在是全球第二大經濟體，作為聯合國的永久成員，中國現在在國際事務上扮演的角色愈來愈重要…除了免費援助外，（中國還可以）提供無息貸款及優惠貸款。」

「中國將會完全尊重接受國家，並且依照該國的需求，將經費投注在基礎建設等有龐大經費需求的地方。」

他還說目前已經與海地官員多次會面，包括觀光部長克里門（Marie Greta Roy Clement）、前總理保羅（Evans Paul），他還在海地招待巴拿馬大使。

報導說，海地已成為北京孤立台灣的最新目標。

海地是西半球最貧窮的國家之一，安徽大學拉丁美洲研究所教授范和生說，儘管目前海地與大陸確實有些經濟合作，不過礙於沒有外交關係，這些合作仍相當有限，但是這幾年，雙方合作已逐漸擴大。

中國社會科學院（Chinese Academy of Social Sciences）台灣研究所一名匿名研究人員說，大陸的經濟影響力不斷擴大，加上一帶一路計畫相當吸引海地，在當地也有維和部隊駐紮，他預期在不久將來海地就會拋棄台灣。

不過，大陸前駐厄瓜多、阿根廷、古巴大使徐貽聰表示，美國目前仍是大陸爭取台灣邦交國的最大障礙，尤其在川普政府反中立場強烈的政策下，來自美方的壓力更強烈。

針對《南華早報》報導，海地外交部並未回應。

(中時電子報)