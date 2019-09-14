小栗旬最近演出蜷川實花執導新片《人間失格》。（圖／翻攝自ninagawamika IG）

日本男星小栗旬近日演出名攝影師蜷川實花執導的新片《人間失格：太宰治和他的女人》，在片中擔綱主演愛好女色的作家太宰治一角，最近眾人走訪戲院，澤尻英龍華透露和小栗旬相見第一天就被要求演出情慾橋段，她以為小栗旬應該很老練，沒想到正式開拍時小栗旬一直卡卡不敢主動，引來導演蜷川實花忍不住大喊：「快摸她胸啦」。

講述名作家太宰治一生情事的《人間失格》，卡司十分堅強，除了請來小栗旬演出主角，並請來影后宮澤理惠演出主角大老婆「美知子」，澤尻英龍華則演出紅粉知己「靜子」，二階堂富美飾演太宰治最後的女人「富榮」，而小栗旬和澤尻英龍華、二階堂富美在片中被安排有洗鴛鴦浴、裸露等情慾戲碼。

最近劇組赴戲院見粉絲，澤尻英龍華大洩小栗旬的底，爆料他太斯文，兩人相見第一天就被要求拍愛撫等劇情，澤尻英龍華當時做好準備，內心想著要對方放馬過來，怎知小栗旬遲遲不「出手」，還逼得導演親自催促，讓澤尻英龍華好氣又好笑，而一旁的小栗旬聽完這段一臉害羞，自嘲是「演員失格」，笑翻眾人。

(中時電子報)