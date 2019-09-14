貨輪陸籍船員身體不適、海巡緊急救援（海巡提供／莊哲權台東傳真）

巴拿馬籍貨輪「SAKIZAYA ACE」上，1名大陸籍船員因急性盲腸炎需緊急醫療救援，第十巡防區指揮部接獲通報，於昨日晚上23時52分，基於人道立場及為民服務原則，派遣第十五海巡隊線上海巡艇PP-2052艇，與「S」輪接駁，該船員送馬偕醫院急救，無生命危險。實施傷患後送救援任務。

第十巡防區指揮部指出，今日凌晨00時26分，海巡艇PP-2052接獲通報立即前往「S」輪實施傷患後送任務，02時07分海巡艇抵達台東縣太麻里鄉美和東方外海約8海浬處目標區，成功接駁傷患至艇上後立即返航，03時00分抵達富岡漁港，並由救護車將傷患轉送台東馬偕醫院急救，目前該大陸籍船員經醫治後暫無生命危險，圓滿完成救援任務。

海巡署第十巡防區指揮部呼籲，人道救援無國界之分，若於海上發現有船舶遇險或人員須緊急醫療救援等案件，請立即撥打海巡署118服務專線，將立即通報空勤總隊或派遣海巡艇立即馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

(中時 )