合興宮前後有3次來自大陸福建的王船靠泊，成了全國之最，廟方並建造王船祭祀。〔謝明俊攝〕

合興宮王船祭活動，將在15日深夜子時送王船達到最高潮。〔謝明俊攝〕

苗栗縣後龍鎮外埔合興宮，建廟已超過240年，由於前後曾有過3次來自大陸福建的王船，靠泊合興宫附近海岸，合興宮擁有3座王船為全台之最，合興宮從2007年開始有王船祭，合興宮今年再度舉辦篛4次王船祭，活動從7月初就開始，包括王船開光點眼、遶境、普渡等儀典，整個活動將在15日子時送王船達到最高潮。

外埔合興宮是在清乾隆37年〔西元1772年〕，由一個陳姓先祖由大陸攜來「一品夫人」〔觀世音〕像一尊來台，草建宮廟奉祀，尊稱「夫人媽廟」，至今已超過240年歷史，後因增加其它神祇進駐，因而訂名為合興宮。

從清同治8年〔西元1869年〕開始，至1908年止，先後有3次來自大陸福建的王船，停泊合興宮附近海灘，信眾發現後將王船連同船上神祇迎回宮內供奉，分別為文興七府王船、富美七府王船、以及文興四府王船。其中第1艘及第3艘王船，恰巧都是來自福建泉州府晉江縣石頭街文興廟，一廟有3座大陸福建王船，成了全國之最。

2007年，合興宮新建四七府王爺船永祀，並舉行第1次王船祭，到今年舉辦第4次，距離上次已有6年之久，王船祭已漸成為當地重要宗教盛事。

今年合興宮王船祭活動是從7月7日就開始，從安王船龍眼、建主壇、建海邊壇到王船開光點眼等儀典後，在9月8、9、10等3天舉行遶境，14日舉行全境普渡大典，而整個王船祭活動最高潮，就是在15日子時送王船，將湧入上萬人潮共襄盛舉。

(中時 )