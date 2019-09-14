國民黨總統參選人韓國瑜14日下午到台中市潭子區潭水亭觀音廟參拜。（盧金足攝）

韓粉夾道歡迎國民黨總統參選人韓國瑜。（盧金足攝）

國民黨總統參選人韓國瑜表示，這三年半真的台灣人民受夠了民進黨執政，2020年拜托大家選票全部集中，國民黨總統贏，立委全壘打。（盧金足攝）

韓國瑜：用神聖選票改變台灣 民眾高舉國旗高喊「凍蒜」

國民黨總統參選人韓國瑜14日下午到台中市潭子區潭水亭觀音廟參拜，韓粉不畏烈日，從中午11點多就有韓粉在場等候，韓國瑜行程奔波，因副市長楊瓊瓔看到，心疼的說，韓國瑜上下車「褲頭都拉一拉」，要用選票力挺他用實際的腳步愛台灣，韓國瑜表示，這3年半台灣人民受夠了民進黨執政，2020年拜托大家選票全部集中，讓國民黨總統贏，立委全壘打。

韓國瑜下午兩點到潭子區潭水亭觀音廟參拜，台中市副市長楊瓊瓔、立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒，前台北縣長周錫瑋，市議員賴朝國、立委參選人莊子富等人都站台力挺。

看到全場近千名韓粉高喊「凍蒜！」韓國瑜揮手致意後，在廟前廣場致時，先念了一段心經，表示觀世音菩薩聞聲救苦，所有的魔境、幻境，所有的妖魔鬼怪，心裡面都不會亂，因為知道觀世音菩薩大慈大悲，會保佑大家。

韓國瑜說，這3年半真的台灣人民受夠了民進黨執政，既無能又無德，大家受不了，2020年總統和立委大選，拜托大家選票全部集中，台中所有立委與立委候選人當選，選民用手上神聖的選票，改變台灣人民的命運，再也不要陷在「台灣危險、人民貧窮」，用手上的選票，改變成「台灣安全、人民有錢」。

「總統贏，立法委員全壘打！」韓國瑜帶領全場高喊口號，全場支持者情緒沸騰，司儀也高喊「把韓總統送進總統府」。

楊瓊瓔說，剛看到韓國瑜上下車時，「褲頭拉一拉」，除了是支持者爭相握手，想一睹韓國瑜，韓也是為了台灣奔走消瘦，希望觀世音佛祖保佑，大家全力團結，讓韓國瑜選上總統，大家以韓用實際的腳步愛台灣的精神，讓台灣過好日子，有更好的未來。

(中時 )