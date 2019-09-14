和平島公園小島市集活動，打造友善寵物空間。（和平島公園提供／許家寧基隆傳真）

中秋連假吸引民眾帶著寵物徜徉日光與草皮綠地。（和平島公園提供／許家寧基隆傳真）

和平島公園寵物游泳池，讓動物與主人一起戲水消暑（和平島公園提供／許家寧基隆傳真）

迎接中秋節3天連假，基隆和平島公園推出以陪伴動物為主題的「島嶼市集」，舉辦增進感情的「寵物瑜珈」、「狗語小學堂」等活動，還能與愛犬一起跳進天然海水游泳池消暑，以行動號召共同為流浪動物發聲，打造對寵物更好的友善空間。

和平島公園14日、15日連續兩天的「島嶼好漂Pet」活動，現場超過30首攤位吸引不少毛爸、毛媽帶著寵物共襄盛舉，「帶著狗狗去旅行」的作者林歐加及她的米克斯好朋友「芭比」，到場分享100天的環島旅行，推薦那裡最適合毛孩旅遊。

風行全球的「寵物瑜珈Doga」，讓毛小孩與主人一起伸展做運動，強化人狗間的心靈交流，另外藉由簡單的狗語讓主人與動物溝通，進而了解如何與狗兒相處及建立良好關係，還有365天全年開放的寵物天然海水泳池，讓寵物玩的不亦樂乎。

現場還有為寵物舉辦的草地音樂會，「好Pet聽音樂」讓毛爸媽們可以帶著自己的孩子坐在青草地上，欣賞在地好聲音帶來的演唱；台灣動物平權促進會則帶來有趣的互動遊戲，透過輕鬆活潑的方式，宣導重視流浪狗及如何與牠們安全互動。

和平島公園表示，將會捐出活動部分所得給予台灣動物平權促進會，為在外漂泊的浪浪狗盡份微薄心力，也邀請大家共同打造更好的友善空間，為寵物、婦幼提供一個安心的遊憩場合，中秋連續假期帶著全家大小跟家中毛小孩走入大自然、抓住夏天的尾巴。

(中時 )