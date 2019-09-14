梁靜茹日前證實與老公趙元同結束9年婚姻，昨受邀參加央視《秋晚》，演唱〈大手拉小手〉、〈慢冷〉及經典歌曲〈勇氣〉，今日中午1點左右，她趁搭機空檔時，在IG開直播與粉絲互動，手邊有滿滿零食和月餅，此外更對著鏡頭大吃麻花捲，還說自己從小有個才華，「我吃什麼看起來都好吃，因為吃東西很快樂，人家看了就覺得好吃」，顯現十足好心情。

梁靜茹昨日以一襲白色貼身剪裁連身褲登上大陸秋晚演出。（天熹娛樂，CCTV4提供）

梁靜茹昨受邀大陸秋晚演出，獻唱〈小手拉大手〉、〈慢冷〉、〈勇氣〉等曲。（天熹娛樂，CCTV4提供）

此外，梁靜茹透露，同一時間似乎跟蔡姐（蔡琴）同一班機，瞬間變身小粉絲，直呼「想跟她一起直播」，而梁靜茹更現場唱〈被遺忘的時光〉，優美歌聲讓粉絲聽得如癡如醉。

梁靜茹昨日以一襲白色貼身剪裁連身褲登上大陸秋晚演出。（天熹娛樂，CCTV4提供）

昨與粉絲共度中秋節，梁靜茹演唱〈小手拉大手〉時似乎受到設備影響，她在直播中解釋「昨天站在中間小舞台，外場擴音從背後來」，她比喻像是戶外演出，喇叭聲會延遲一秒左右，和耳麥不同步情況下就會聽到2個聲音。但她接著說，「所以我就靜下心，聽耳機的聲音」，也說到還好自己不是唱舞曲的歌手，在那樣情況下可能會不在拍點上。

梁靜茹昨受邀大陸秋晚演出，獻唱〈小手拉大手〉、〈慢冷〉、〈勇氣〉等曲。（天熹娛樂，CCTV4提供）

梁靜茹昨受邀大陸秋晚演出，站在被觀眾圍繞的小舞台中演唱。（天熹娛樂，CCTV4提供）

梁靜茹想起多年前在小巨蛋演唱會，安可橋段在小舞台上彈吉他，「我都忘了我會彈吉他，雖然只會幾個和弦」，也同時想起昔日合作吉他手回憶，突然感傷起來，但她話鋒一轉向粉絲說，「我的巡迴演出，不久後就會開始，希望一切順利」，而近日逢中秋佳節，梁靜茹也不忌口，笑說「最近月餅吃太多了，前幾天有吃到榴槤月餅」，雖然如此氣色看起來仍然相當好，身材依舊纖瘦。

(中時 )