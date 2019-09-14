洋基強打捕手桑契斯(Gary Sanchez)對戰老虎時盜壘受傷，固然是他自己不小心，但事後看來罪魁禍首不是別人，就是總教練波恩(Aaron Boone)！桑契斯滑向二壘時導致左側腹股溝舊傷復發，問題是他盜壘幹什麼？

包括《雅虎體育》在內的美媒忍不住質疑，登頂在望的洋基贏得雙重賽首戰，第二戰領先3分，對手還是全聯盟最爛的球隊，波恩居然下達了盜壘指示？「我傳令綠燈放行，叫他們伺機讓他跑。」問題在於執行者是一位5年大聯盟生涯只盜壘成功4次的人。

這是桑契斯今年第一次盜壘，結果被逮個正著。就戰術來說當時兩出局似乎應該盜壘，但桑契斯並非合適人選，他是連跑一壘都會受傷的人(曾經對雙城踩一壘受傷)，現有舊傷在身，況且每場比賽還要蹲捕那麼長的時間。

「我滑壘之後發現有點拉到腿，然後(換場)穿上裝備要蹲捕時就感到緊繃了。」至少桑契斯盡力跑了，他看起來有一點點機會盜上去。結果洋基擊敗老虎，飛到加拿大去度周末(打藍鳥)，桑契斯只好單獨回紐約接受核磁共振檢查。

(中時電子報)