海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所，在永興泊地岸際發現小貨車陷入泥濘，正值中秋滿月大潮之際，所內備勤趕赴現場，依靠人力徒手救援，車輛總算順利脫困。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁傳真）

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所，在永興泊地岸際發現小貨車陷入泥濘，正值中秋滿月大潮之際，所內備勤趕赴現場，依靠人力徒手救援，車輛總算順利脫困。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供／吳敏菁傳真）

賞月何處去？中秋佳節，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所執勤人員，在永興執檢點北方1公里處，發現一輛小貨車受困潮間帶，輪胎陷入泥濘導致無法移動，車上有2名男子等待救援，海上明月生，潮隨月湧，男子對著嫦娥喊救命，幸好安檢索不休假，派遣備勤人員緊急前往協助，人車脫困，結束這場驚魂。

13日晚間，海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所安檢人員下士王鴻瑋等2員，在永興泊地岸際發現一輛小貨車陷入泥濘，無法移動，正值中秋滿月大潮之際，海水位漲潮後比平日高出許多，隨時有滅頂之虞，安檢人員隨即回報芳苑安檢所副所長許智偉，隨即率領所內備勤趕赴現場，情況緊急未尋求相關機具，依靠人力徒手救援，使盡渾身力氣推啊推，車輛總算順利脫困，人員均平安未受傷。

車上兩名男子慶幸貴人相助，中秋節還是很圓滿，指出永興泊地為當地熱門水域遊憩熱區，中秋節連續假期，便和兒子開車前往賞月，順著道路直直走，沒料到駛進的是海中沙洲，才要等待月亮升起，潮水四面八方湧進來，幸好海巡人員及時發現救援，奮力相救，「無假期援救，真的很感動，提醒小心、再小心，到海濱不要看到有路就隨興趴趴走了」。

(中時 )