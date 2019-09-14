蔡英文總統今天到嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮參拜並贈匾給廟方。（張亦惠攝）

蔡英文總統14日下午由民進黨主席卓榮泰陪同，到嘉義縣太保市水牛厝玉皇宮參拜並贈匾，現場民眾熱情相挺，初選時支持前行政院長賴清德的太保市長黃榮利也現身站台，並同意擔任蔡英文競選後援會太保分會會長。蔡英文表示，過去選舉她的得票率最高都是在嘉義，希望2020嘉義再拚第一。

蔡英文致詞時表示，國際局勢變化多端，但台灣經濟仍持續穩定成長且稅收增加，今年5月的稅改就是經濟發展讓全民共享的例子，全民減稅大家一定有感，蔡提到，她剛接手時長照預算才50億，明年預算高達400億元，預算成長8倍就是要讓長輩得到最好的照顧。

蔡英文也不忘推薦嘉義縣海區立委蔡易餘，蔡說，蔡易餘向中央爭取很多治水經費，可說是「大餘治水」，請鄉親一定要支持蔡易餘連任，總統過關、國會過半，未來推動改革才會更有力。

初選時大力支持前行政院長賴清德的太保市長黃榮利到場支持，並答應擔任後援會太保分會會長，象徵黨內整合成功，黃榮利說，玉皇宮是太保祀奉玉皇大帝最大的廟，今天天上有玉皇大帝，中華民國有蔡英文，是人與神的高峰會，無論是幾組人參選，相信一定會順利連任。

(中時 )