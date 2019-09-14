女方乾哥等人先朝孫男等人丟擲汽油彈，再朝車體連開2槍後逃逸。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

40歲孫姓男子因兒子與前女友有感情糾紛，孫男替兒子出氣今（14日）凌晨邀約女方談判，女方由乾哥代表，豈料談判破裂，女方朝孫男等人丟擲汽油彈、連開2槍，雙方更在新北市中和區中正路飛車追逐，波及另一輛汽車，造成2人受傷送醫，警方目前已鎖定身分、偵辦中。

據悉，孫男因兒子與前女友發生感情糾紛，為替兒子出氣，邀約女方出面談判，女方則找來乾哥幫忙，女方乾哥為竹聯幫份子。

今（14日）凌晨4時許，雙方相約在中和區和城橋附近談判。孫男駕駛廂型車搭載兒子等7名家人，女方則找來3人駕駛奧迪汽車前來，雙方談判過程相當不順利，女方乾哥等人先朝孫男等人丟擲汽油彈，再朝車體連開2槍後逃逸，孫男氣不過駕駛廂型車追逐。

奧迪汽車在中和區中正路呼嘯而過，廂型車緊追在後，追逐至中和區中正路29號附近時，廂型車疑因失控自撞安全島，再波及另一輛白色汽車，導致白色汽車上1人輕傷送醫，另外，1名孫男的家人也輕傷，女方一夥人則趁亂加速逃逸。

警方獲報到場，本以為是單純車禍事故，卻發現車體上的彈孔，但子彈沒有穿過板金且彈孔直徑較大，懷疑對方使用鎮暴槍射擊導致，加上又查出女方乾哥有黑幫背景，警方不敢大意，先將孫男等8人帶回偵訊，訊後依公共危險罪嫌將孫男法辦，另外，已掌握女方乾哥身分，正進一步擴大偵辦中。

(中時 )