補教名師高國華7月騎腳踏車，在馬路上遭機車撞上，警方將騎士依過失傷害、肇事逃逸等罪送辦，日前檢察官首度開庭，高國華發現對方是趕上班的清潔女工，身為超級韓粉的他，想起韓國瑜名言：「莫忘世上苦人多」，當下決定撤告，並婉拒女工要賠償醫藥費的紅包。

高國華自稱一直是超級韓粉，從每場三山造勢，和所有之後的選總統的造勢活動，可説每役必與。他更在臉書盛讚韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，是全體熱愛中華民國的人2020年希望的唯一寄託！

7月1日下午，高國華在北市和平東路上騎腳踏車，遭1台機車從後方撞上，機車騎士停了一下就繼續騎走，高當時自己牽著腳踏車到附近的和平醫院就診。據ETtoday新聞雲報導，警方據監視器錄影找到騎士，原來是一名當時正趕去上晚班的女清潔工。

9月9日檢察官首次開庭，高國華得知女清潔工身份，想起高雄市長韓國瑜曾說：「莫忘世上苦人多」，當庭表示撤回車禍過失傷害的告訴。但肇事逃逸屬公訴罪，無法撤回，高仍幫女工求情。而女工在庭外要給高國華1個紅包，希望補償一點醫療費，高也婉拒。

(中時電子報)