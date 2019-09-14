桃園市長鄭文燦體驗瑪利歐遊戲。（甘嘉雯攝）

瑪利歐出國來到桃園市，與市長鄭文燦一起為全國運動會宣傳。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與小朋友一起體驗射擊。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦體驗自由車公路賽，透過VR科技化身選手，鄭文燦跨上自由車，彷彿就在公路上競賽，沿途還能欣賞美景。（甘嘉雯攝）

超級瑪利歐現身運動村。(甘嘉雯攝)

今年10月19日至10月24日將舉辦全國運動會，桃市府在14、15日於府前廣場舉辦「桃園運動村」，東京奧運代言人「超級瑪利歐」現身桃園運動村，首次跨國與城市合作，經典布景化為實境，市長鄭文燦特別體驗自行車步道，並且與瑪利歐一起從水管鑽出，而在全運會前，10月9日國慶晚會將首度移師中壢青埔的高鐵站前舉辦，再加上目前舉行的地景藝術節，可說是熱鬧滾滾。

府前廣場變身為快閃運動樂園，今年全國運動會的比賽項目，「射擊」、「桌球」、「跆拳」與「自由車」，互動遊戲讓民眾免費體驗，透過VR科技化身選手，鄭文燦跨上自由車，彷彿就在公路上競賽，沿途還能欣賞美景，像是復興區的山間景色一覽無遺。

而鄭文燦還與體育局長莊佳佳一起尬「跆拳」，鄭的踢腿動作很吃力，眾人起鬨要身兼跆拳國手的莊佳佳上場，她一出腿，不管是速度還是力道都非常到位，一下子就超越市長的分數。

大人小孩都喜愛的「超級瑪利歐」一出場民眾尖叫聲不斷，瑪利歐首次「出國」與城市合作，來到桃園，可以陪伴你玩網球、派對、以及最經典的瑪利歐兄弟等遊戲任你體驗，還有許多民眾熟悉的過關城堡，星星磚塊、磨菇，或是化身瑪利歐從水管鑽出來，經典場景通通都在府前廣場重現。

加油大使鼓鼓演唱全國運動會主題曲《自己人》，桃園運動村還邀請ㄚ桃、園哥、阿弟阿妹、嘟嘟園長和大小朋友都喜歡的吉祥物，包括美美、阿貴、乖乖、香蕉人輪番上陣，還有上、下午各1場的「全運小學堂」活動，現場搶答送全運小禮物。

鄭文燦表示，為行銷今年全國運動會，市府推動一系列的暖身活動，包括與男性時尚媒體GQ合作，讓運動選手變明星，完美結合運動與流行時尚，此外，市府也邀請包括網紅館長等眾多名人，他捐了100萬給全運會支持活動，號召大家進場觀看比賽，詳細的全國運動會相關資訊，請鎖定「桃園事」臉書粉絲團https：／／www.facebook.com／tycgnews／。

(中時 )