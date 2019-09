39歲港星莊思敏不僅外型亮眼,連身世也超驚人,爸爸是大馬拿督,據悉身家高達8億港幣(約31億台幣),但感情路不順遂的她,2011年和歌手吳浩康分開後,戀情一直未有著落,雖然中間有傳過緋聞,但都不了了知,今(14日)她突在IG曬出閃照,宣布脫單了,粉絲們也紛紛送上祝福。

莊思敏曬出依偎在男友手臂上閃照,甜喊「The right one bump up in the right time.(對的人在對的時間出現)」,照片中的她看起來很幸福,她也透露男方是台灣商人,2人才交往幾個月,是經由朋友介紹的。

其實,之前莊思敏就被拍到和男友出雙入對,但她都沒承認戀情,據悉,她們幾年前就認識,直到之前她來台灣拍電影,2人頻繁約會擦出愛火,雖然男方工作很忙,但每隔月都會抽空飛香港和她見面,靠著積極努力追求攻陷芳心。

(中時電子報)