網紅「這群人」出身的鄭茵聲，日前推出首張個人專輯《預告幸福》，正式轉型歌手，今日她和昔日團員木星、董仔出席「iROO x 3.one 聯名款首賣」一日店長活動。過去從網路竄紅，3人也不避諱說「照片都要修過才會PO社群臉書，」，茵聲更直說自己堅持要用美機拍照，還呼籲粉絲在路上要合照拍照，「一定要開美肌照片，不然不給拍」。

3人擔任一日店長，也分享穿搭技巧，茵聲說平時打扮偏休閒、喜歡有點透視感的服裝，「在較透的上衣內穿運動內衣的搭配，休閒中帶著甜美俏皮」。茵聲說會控管自己的體重，不會胖的不可理喻，也不會要多瘦，喜歡享受人生。董仔說自己喜歡褲裝，穿高腰褲讓腿看起來很長，比例很好。木星說穿衣品味是「懶人穿搭」，可以不花太多精力又好看才是王道，有重要的演出活動前，會克制自己儘量不要大吃。

記者會現場買聯名款Ｔ恤的粉絲，可以獲得和3位一日店長合照，剛好中秋也特地設計限定3種造型，分別是玉兔、嫦娥、和吳剛。茵聲笑說自己一定不會選吳剛，董仔則是挑了嫦娥的造型，木星說我以前劇場出身，應該可以駕馭吳剛的造型。

「iROO x 3.one 聯名款首賣」記者會現場，買聯名款Ｔ恤的粉絲和茵聲（右3）、木星（右2）、董仔（左2）合照。（iROO提供）

主持人問到現在三人身邊都有「好朋友」，平時是否理穿搭，三人則笑說，雖然這次推出女裝，但T恤男生穿也好看，相信「好朋友」都會捧場。

「iROO x 3.one 聯名款首賣」記者會，茵聲（左）、木星（右）、董仔（中）擔任一日店長。（iROO提供）

(中時 )