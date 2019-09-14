由財團法人興毅社會福利慈善事業基金會發起的台南忠信食物銀行，14日揭牌啟用。（劉秀芬攝）

台南忠信食物銀行14日揭牌啟用，黃偉哲參觀體驗運作過程。（劉秀芬攝）

忠信食物銀行採會員制，只要是市政府社會局核發資格的低收入戶，都可申請每月300點的物資補助。（劉秀芬攝）

整合物資幫助弱勢，台南食物銀行再增一家，由財團法人興毅社會福利慈善事業基金會發起的台南忠信食物銀行，14日揭牌啟用，集結各界的愛心資源，透過點數兌換，讓弱勢更受用。

位於安定區新吉里的忠信食物銀行，占地約100坪，由興毅基金會支持成立，14日揭牌儀式由董事長陳崇旗主持，市長黃偉哲、立委陳亭妃，地表最強里長方荷生以及地方各界等都應邀出席，場面熱烈。

黃偉哲致詞時表示，現在食物銀行有兩種，一個是實際的實，一個是吃的食，不管是實際的實，或是吃的食物，這個都是會藉著這個食物銀行的平台，發揮最好、最有效率的這個轉輸，能夠把這個實物或者是食物給最需要的人，而藉由點數兌換真正需要的物資，會比發放現金更好，也不辜負捐贈者的美意。

黃偉哲參觀時，也以手推車實際體驗忠信食物銀行的運作過程，他感謝興毅基金會的付出，建立整合平台，讓愛心捐助真正發揮作用。

地表最強里長方荷生則說，他看到台南的忠信食物銀行有許多年輕工作人員，顯示有越來越多人重視、投入這個領域，他也希望食物銀行結合地方社區發展協會，建立一個平台，服務更多弱勢居民。

忠信食物銀行採會員制，只要是市政府社會局核發資格的低收入戶，以戶為單位，都可申請每月300點的物資補助，不只就近的安定區、安南區居民可以申請，全台南市各地的弱勢若有需要都可前往申請。

(中時 )