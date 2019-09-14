今年文旦盛產，農委會啟動收購次級品機制，卻被發現收購的文旦疑似遭棄置果園，但官方說，落果堆肥合情合理，請各界勿抹黑造假。對此，一級嘴砲技術士質疑，製作落果堆肥有SOP，吉娃娃們誰要來解釋一下，為何落果堆肥是這樣露天棄置？

一級嘴砲技術士在臉書上說，農委會收購文旦，挖坑把文旦埋了，目前官方說法是「落果堆肥合情合理，請各界勿抹黑造假」。但是，落果堆肥是這樣露天棄置的嗎？

根據花蓮區農業改良場的資訊（2001年6月），文旦落果堆肥製作過程依序為：1，破碎。2，墊料混合。3，堆置。4，定期翻攪。

嘴砲嗆聲，「這些食用皇糧飼料的吉娃娃們，誰要來解釋一下？」他提到，吉娃娃們更強調「收購次級品防止文旦崩盤，這是好事！」，那麼，每一項農產品都有次級品，是不是每一項都要補貼收購？

嘴砲最後說，你(農委會)要收，我們是真的沒差，因為我們農民不用繳稅，補貼的稅金都是從其他行業徵收來的，你無所謂，我也無所謂囉。

農委會收購文旦次級品惹議，是因為國民黨籍立委童惠珍、陳宜民、林麗蟬及台南市議員謝龍介日前召開記者會，質疑農委會將收購的文旦丟棄在水池。農糧署長胡忠一則回應說，花蓮今年共收購1800公噸大果，其中000公噸分兩處作堆肥，放在瑞穗跟花蓮縣兩個農委會的空地，周邊用鐵皮圍起來，一般人進不去，所以用空拍，但空地下雨後積水，說是水池，這是錯誤資訊。

(中時電子報)