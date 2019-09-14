浩子、顏永烈14日現身網路節目《鬧著玩》首映見面會，浩子笑稱，「我們熱情不簡當年，但體力已大大變弱。」他與阿翔組浩角翔起，兩人與「噗嚨共」製作團隊從《食尚玩家》一路走來，去年底面臨節目轉型而各奔東西，如今因顏永烈的發想再聚首，雖然是無償工作，但浩子非常開心。被問到金鐘獎要跟哪個阿翔走星光大道，他大笑，「兩個一起走啊，我們可以走喇嘛造型，以紅、黃兩色為主。」

《鬧著玩》首映見面會不見阿翔，浩子被問搭檔蹤跡，他開玩笑地表示，「我們是輪班制啊，昨天我休，今天他休。」至於外界最關心的中秋烤肉之約，他回應，「阿翔真的變不一樣了，還邀我去烤肉，不過我沒去啦，因為之前就排聚會了。」他笑稱會再約回來，「不然很沒禮貌。」不僅如此，他還曝阿翔的靈異故事，有一天阿翔忽然line他，「你有阿翔的聯絡方式嗎？」浩子頓時頭皮發麻，想說這到底是靈異故事還是詐騙找上門，想了一下他才回應，「啊你不就是阿翔嗎？」對方無奈回應，「我想問乱彈阿翔。」

浩子（左）與顏永烈開心見粉絲。（吳維書攝）

談到金鐘得獎感言是否先備好，浩子透露，「乱彈阿翔說備好感言就不會得獎，所以我不想了。」那跟老搭檔阿翔另個節目的得獎感言？他笑回，「你們還擔心嗎？他會準備好。」現場一片大笑。浩子目前工作排滿滿，但他強調對自己而言，最重要的事情還是陪伴家人，所以這次《鬧著玩》的主持模式，會是浩翔、顏永烈混搭老班底，沒有固定哪兩人主持，「畢竟我們以前是20幾歲，現在大家都40了，熱情相同但體力大不如前。」

顏永烈感謝大家的無償相挺，不管是噗嚨共製作團隊，還是幾位主持人，大家都因為昔日革命情感相挺，讓他非常感動，「最感人的夢多，他剛到歐洲出外景錄了好幾天，回到台灣不到10小時，又跟我們踏上另個國家，你就看見一個很壯的男生，只要關機就要死不活的樣子，很好笑，但又覺得很感動。」

(中時 )