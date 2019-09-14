日本盛岡山車秋祭慶典，今起一連3天盛大舉行，見證百年傳統文化。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

文化局長江躍辰、原住民行政處長陳建村帶領團隊成員配戴情人袋，並穿著日本傳統服飾踩街遊行。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府觀光處長唐玉書實地了解山車文化。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

魏嘉賢見證盛岡市在九月最為熱鬧的山車秋祭慶典。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

建市130年的日本盛岡市，每年9月熱鬧登場的山車秋祭慶典，今天起一連3天盛大舉行，花蓮縣政府、花蓮市公所分別組成盛岡秋祭代表團參加「八幡下り」祈福遊行，在盛岡市長谷藤裕明帶領下，沿途受到日本市民揮舞國旗夾道熱烈歡迎，深刻體會300餘年歷史盛岡山車慶典文化魅力。

花蓮縣府代表團走在隊伍最前頭，縣府觀光處長唐玉書、文化局長江躍辰、原住民行政處長陳建村帶領團隊成員配戴情人袋，並穿著日本傳統服飾踩街遊行。

日人揮舞著中華民國與日本國旗，向縣府團隊揮手致意；谷藤市長並沿路向街邊民眾介紹「這是來自台灣花蓮的貴賓」，所到之處受到盛岡市民的熱烈鼓掌歡迎，讓縣府團隊深受感動，備感榮耀。

今天趕赴日本的花蓮縣長徐榛蔚虔心預祝「八幡下り」遊行午間祈福儀式，遊行圓滿成功。明(15)日登場的是祭典重頭戲「大通大絵巻」，徐榛蔚將率花蓮縣交流團與日方交流，代表花蓮縣民全力推展城市外交。

觀光處長唐玉書說，11月間，2019太平洋溫泉花車嘉年華將熱鬧展開，邀請盛岡山車來到花蓮參與。此行考察當地文化，深入了解日本當地風情文化，每個行程都極富意義，讓讓大家不用買機票，就能在花蓮一睹3百餘年的山車文化，進而帶動花蓮整體觀光。

魏嘉賢也率公所主管到場，見證盛岡市在九月最為熱鬧的山車秋祭慶典，他表示，文化傳承對於城市而言是相當重要的文化財，透過親身參與，也讓他對於這座城市有更多的認識。

盛岡八幡宮擁有超過三百年的歷史，被當地人視為是「凡間生活根源的神明」。八幡宮曾經遭遇火災，在明治23年（西元1890年）重建，並於平成9年（西元1997年）年底興建新的大殿，大殿以紅色為主調，配以棕黑色的屋頂、金箔裝飾及彩漆圖案，鮮艷朱紅色大殿少了暗沉的感覺，多了高貴的氣勢。主祭神是「譽田別尊」，俗稱「應神天皇」，當地人表示，在八幡宮無論是求姻緣或求子，非常靈驗，在盛岡市是最大且香火最為鼎盛的神社。

(中時 )