就讀知名大學的楊姓、孫姓等2名大學生，透過手機交友軟體認識準備考大學的未成年高三女生後，楊某竟假冒雙主修醫學系及牙醫系，讓少女誤以為他成績優異，再以出借高中筆記為由，誘騙女生到住處企圖性侵，後因無法勃起改以手指性侵及強制猥褻，2人都被重判。

楊某、孫某都是國內某知名大學的學生，2人還是學長、學弟關係。日前孫某透過手機交友軟體認識一名17歲的高三女學生，得知對方正準備考大學後，認為有機可乘，2人便商議將少女誘騙到楊某的租住處強制性交。

孫某先約少女到大學圖書館，再介紹楊某給對方認識，並謊稱楊在該校雙主修醫學系及牙醫系，導致少女誤以為楊的成績優異。隔天，孫某又以出借楊某的高中筆記為由，邀約少女一起前往楊某租住處。

不料，3人進入屋內後，楊某先假裝進房間拿筆記，獨留少女與孫某在隔壁的空房間。此時孫某露出本性開始對少女毛手毛腳，少女不從將孫推開，孫某竟霸王硬上弓強行愛撫及親吻少女。

不久，楊某回到房間，見狀假裝要幫少女，先將孫某的手拉開，並安撫對方；當少女開始整理身上衣著時，楊不僅阻止對方的動作，還與孫某一起壓制少女，強脫對方衣褲，但正準備性侵時，楊某卻無法勃起，最後只能以手指性侵得逞，孫某也在旁手淫射精。期間，少女一度企圖開門求救，卻被孫拉回撞到家具受輕傷。

孫某發洩後，自行下樓騎車離去；楊見孫已離開，也讓少女自行離去。事後，少女將此事告知學校輔導老師，經校方通報警方處理。

2人被起訴後，孫某應全程坦白犯行，也與少女家人達成民事賠償和解，被一二審判刑5年2個月；至於楊某在一審曾否認部分犯行，加上又沒有與少女家屬和解，被判刑7年2個月，此案已上訴最高法院。

(中時 )