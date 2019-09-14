銅鑼DOC學員帶著手機到荷園練習攝影，專注尋找好素材。（苗栗縣政府提供／巫靜婷傳真）

推動教育部偏鄉數位應用推動計畫，苗栗縣政府教育處與明基友達文教基金會合作輔導苗栗縣數位機會中心推廣數位學習，提供偏鄉地區民眾、弱勢族群免費數位服務與學習資源，銅鑼DOC近日開設數位攝影課程，教導民眾掌握拍照技巧，智慧型手機也能拍出玩家大作。

銅鑼數位機會中心，簡稱銅鑼DOC，開設了數位攝影課程，在人手一機的時代，攝影便利即時，技術門檻也降低，為使學員能夠實際應用智慧型手機拍出獨一無二的作品，課程拉到戶外實作，分別帶領學員到小花園及荷花園取景練習，天氣炎熱，學員穿戴齊全穿梭在花園中，校正色調拍下大自然最真實的風貌。

銅鑼DOC指出，課程教導學員從掌握取景、測光、構圖等基礎開始，學習對焦、調整曝光值，逐步進階到嘗試廣角拍攝、中距離鏡頭拍攝和逆光拍攝等，外拍過程得克服強烈的太陽光，間接考驗學員觀察順光、逆光的功力，講師則在一旁指導手機曝光的誤判如何調整，避免照片失真。

拍照要好看素材很重要，荷花園中有許多荷葉及蓮蓬均可作為有趣的題材，注意素材的細節，除了能表現荷葉上晶瑩剔透的水珠，也能表現蓮子有趣的排列，另外燈籠草的果實自帶珍珠光，很適合特寫處理。銅鑼DOC表示，學員拍攝的照片將共同排版製成桌曆，內化攝影知識，也獲得一技之長。

(中時 )