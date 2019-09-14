名模隋棠與老公Tony是演藝圈的模範夫妻檔，樂於在網分享生活大小事的隋棠，日前則在網發文提到，Tony出門買咖啡忘了帶錢，就在他無奈正要轉身離開時，身旁民眾則跳出來暖心要買單，讓Tony感動又溫暖。

隋棠昨（13日）凌晨在臉書發文透露，Tony出門買咖啡時忘記帶錢，加上店家沒有收行動支付Apple Pay，就在Tony打算放棄要離開時，櫃檯旁的男子則叫住Tony，並熱心表示要幫他買單，Tony趕緊表示不能收對方的咖啡，尤其他其實是要買兩杯。

這時候另一位男士則跳出來，表示要幫Tony出第二杯咖啡的錢，讓Tony直呼：「他為了自己忘記帶錢而感尬，又感動到兩位素昧平生男士的友善和熱情」，隋棠最後透露，咖啡由第一位男士買單，她也感性說：「很感恩身邊一直充滿著許許多多的關心、愛護及善，也祝福大家中秋佳節快樂❤️」。

隋棠臉書全文。（圖／取材自隋棠 Sonia Sui臉書）

(中時電子報)