新北市長侯友宜（右一）14日上午9時許，前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程，聽取水利局長宋德仁（左一）簡報。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）14日上午9時許，前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜（中）14日上午9時許，前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜14日上午9時許，前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程。（葉書宏攝）

中秋連假第2天，新北市長侯友宜今（14日）上午前往永和、五股、泰山等地視察水利工程，侯友宜除了慰勞值班同仁辛勞外，他更強調，永和FG幹線排水箱涵擴大工程會用最快的速度、最好的工法解決「短延時強降雨」，可抵抗時雨量100毫米，解決淹水問題。

侯友宜今（14日）上午9時許，由立委林德福、新北市副議長陳鴻源、市議員連斐璠、羅文崇及地方里長等陪同前往永和區林森路視察FG幹線排水箱涵擴大工程，聽取水利局長宋德仁簡報。

侯友宜表示，面臨當今極端氣候所帶來的豪大雨，市府希望透過相關改善工程來解決積淹水問題，讓民眾生活環境變得更好，在工程的過渡期難免影響生活品質，盼民眾多多體諒，市府一定會用最快的速度、最好的公法完工。

另外，侯友宜也提到，連續假期第2天，第1天高峰期因為返鄉，第2天民眾則是會前往觀光景點，連假第1天已經掌握部分交通有一點點壅塞，昨下午則是去視察郊區的觀光景點交通。

水利局表示，和FG幹線排水箱涵擴大工程，從中正路、福和路口至福和橋下，預計將於2020年1月31日竣工，另外，五股也將規畫興建成洲抽水站，解決當地積淹水問題。

水利局表示，因應汛期目前持續進行溝渠、箱涵、下水道清淤工作，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查，隨時保持待命狀態。

未來除了落實雨水下水道維管工作、防汛砂包整備及適時啟動防災機制應變外，並要求各區公所對易積水處定期檢視，確保能發揮排水功能。

(中時 )