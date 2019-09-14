台中市府研考會公布志工服務滿意度9成以上，疑難雜症難不倒，其中「新市政服務中心」每月受理案件約2萬3000件，新任研考會主委吳皇昇表示，年底2020台灣燈會登場，有賴這群熱心的志工繼續協助宣傳與服務。

台中政府在台灣大道市政大樓及豐原陽明大樓一樓均設有服務中心志工服務櫃台，引導民眾申辦業務一次搞定。

研考會表示，這群在職場退休的志工，雖是無給職，但都非常認真盡職，協助市民解決各種疑難雜症，展現高度服務熱忱。

研考會新市政服務中心主任徐仙卿指出，「新市政服務中心」是市府第一線服務窗口，身為志工都以提供專業服務為榮，因此若遇私人因素需請假，志工們皆會主動尋找代班人員調班，才會放心請假，相當盡責。

日前，該服務中心一名志工在執勤路上發生小車禍，雖知身上有傷必須就醫，但知道有許多民眾等著他服務，決定忍痛至市府值勤，在主管的勸說下才前往就醫。

「用熱忱展現溫暖的人性服務！」研考會主委吳皇昇表示，這群在職場退休的志工們真了不起，退而不休的持續為社會貢獻心力，服務中心有了這群貼心的志工夥伴，對市府和民眾來說實在「揪甘心！」研考會也會持續創造志工友善的工作環境，讓市政推動更加有效率。

(中時 )