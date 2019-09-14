14日凌晨零時，彰化市三民路與長壽街口發生機車對撞死亡車禍。（民眾提供／吳敏菁傳真）

才過了千里共嬋娟，下一秒卻天人永隔了！14日凌晨零時，彰化市三民路與長壽街口發生機車對撞死亡車禍，29歲黃姓騎士準備左轉，冷不和54歲施姓騎士直直對撞了個正著，砰的轟然大響，猛烈的衝撞力道把附近住戶給嚇到，紛紛跑出探看，只看到兩輛機車的車頭相互對疊，兩名騎士倒臥一旁，緊急送醫，黃姓騎士宣告不治，黃姓騎士送加護病房。

這起機車對撞，調閱監視器，對向機車竟像直直衝向對方，更離奇地的是這一撞，29歲身強力壯黃姓騎士身上沒有外傷，卻直奔黃泉路了，家屬哀慟不已，「一個好好的中秋，怎麼會發生這種事」。

警方初步調查，29歲黃姓男子行經彰化市三民路與長壽街口時，正準備左轉進入長壽街，和對向54歲騎機車的施姓男子對撞，肇事責任歸屬還待進一步釐清。

車禍發生時，警消都趕赴現場，施以急救，附近民眾也協助指揮交通，兩人都送彰化基督教醫院，黃姓男子到院已經沒有生命跡象，搶救後仍宣告不治，醫護人員發現身上並無明顯外傷，研判是嚴重腦出血導致死亡，但確實原因還需要再調查。

54歲施姓男子也被撞到昏迷，送醫急救後恢復意識，臉部、雙腳擦傷，有腦震盪現象，已經轉送加護病房觀察。

(中時 )