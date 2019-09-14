韓國瑜前往豐原慈濟宮參拜，一下車就被熱情支持者包圍，一路被韓家軍護衛隊推向大殿參拜。（王文吉攝）

韓國瑜在黨籍立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒及前總統府資政廖了以（前排右二）陪同下，虔誠向媽祖參拜祈福。（王文吉攝）

立委江啟臣神來一筆，致贈最火紅的「慈濟宮」宮帽廟，預祝「總統票數衝第一」。（王文吉攝）

韓國瑜在慈濟宮停留20分鐘，隨即趕往下一個宮廟，離去前再度被熱情支持者一路推擠。（王文吉攝）

韓國瑜離去前特別開車門，拿下頭上的宮廟帽，向街道兩旁的支持者揮舞，感謝民眾力挺，現場支持者回以「韓國瑜凍蒜、總統選庶民」。（王文吉攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜，15日旋風式參拜台中21間宮廟，第11個行程來到豐原慈濟宮，800多名支持者到場力挺，人潮從廟裡、廟埕，外溢到中正路對面街道。韓國瑜感謝「豐原人好熱情」，並呼籲用神聖的選票，讓立委全壘打、總統過關，迎接台灣更美好的未來。

韓國瑜車隊比預定時間延遲20分鐘到達，國民黨紅派大老廖了以親率黨籍立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒及市議員張瀞分、陳本添等陪同參拜，接著在眾人簇擁下走到廟前。江啟臣致歡迎詞時，神來一筆說「我準備了神祕小禮」，馬上拿出最火紅的「慈濟宮」宮帽廟。

江啟臣預祝「總統票數衝第一」，韓國瑜接下宮廟帽戴到頭上，笑稱「這頂帽子像是假髮一樣」，現場響起一片笑聲。韓接著拉起江啟臣的手，高喊「江啟臣凍蒜」，接著一一為黨籍立委沈智慧、顏寬恒及立委候選人莊子富助選。

「感謝豐原人好熱情，好多好多人！」韓國瑜向在場支持者說，他從早上8點半開始參拜行程，每一間宮廟都非常多人，沒想到到了豐原，人更多更多。所有人來到慈濟宮除了拜媽祖，都是希望有一個改變，都是希望台灣未來越來越好。

「命運掌握在選票，選票在自己手上，投出去就會影響台灣以及中華民國的未來。」韓國瑜說，過去3年半大家都過得非常辛苦，各行各業哀鴻遍野。未來4年，無能的蔡英文政府繼續執政，不敢想像台灣的命運會變成甚麼樣子。

韓國瑜也說，立委如果沒過半，所有法案都推不動，我們要台灣安全人們有錢，我們要苦民所苦，我們要傾聽民意，要讓台灣走出更安全的道路，拜託大家用自己手上神聖的選票，「讓總統過關，立委全壘打，一定可以迎接台灣更美好的未來。」

韓國瑜在慈濟宮短暫停留20分鐘，在支持者「凍蒜、總統選庶民、下架蔡英文」等呼聲下，一路從廟前推擠到座車上，離去前他特別開車門，拿下頭上的宮廟帽，向街道兩旁的支持者揮舞，感謝民眾力挺，又掀起一波高潮。

(中時 )