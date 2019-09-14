2019年台維斯盃亞大區2級的台港大戰，14日在香港維多利亞公園登場，中華隊推出夢幻陣容莊吉生，楊宗樺、吳東霖、曾俊欣及謝政鵬，首日兩點單打就勢如破竹，莊吉生以6比1、6比2輕取15歲香港新秀黃澤林，吳東霖也以6比3、6比2撂倒楊柏朗，讓中華隊在5戰3勝賽制取得2比0聽牌優勢。

中華隊乘勝追擊，15日雙打將推出經驗豐富的楊宗樺／謝政鵬組合，對陣香港的王康傑／楊柏朗，若順利以直落3提前勝出，第4點單打可能讓「夜市球王」曾俊欣小試身手。這次台港大戰勝出的一方，將可參加明年世界組1級的升降賽。

中華隊此番出征香港，地主隊就連第一男單楊柏朗，世界排名也在千名外，中華隊有132名的莊吉生與238名的吳東霖，本就勝券在握。首日中華隊第一男單對上地主15歲新星，莊吉生一開賽就連保帶破，取得3比0優勢，最後僅用49分鐘就以直落2勝出。吳東霖也沒讓楊柏朗好過，以62分鐘拿下第2點單打。

中華隊領隊龔元高率軍出征，首日順利拿下2連勝，不過比賽現場沒有遮傘，龔元高笑說，當領隊比球員還累，莊吉生、吳東霖各打2盤，他卻被大太陽曬了4盤，「幸好以前每點打5盤3勝制，要打3天，現在改3盤2勝制，天數也縮短到曬2天就好。」

台維斯盃改制，今年在亞大區2級勝出的隊伍，就能角逐明年世界組1級的升降賽。不過按照賽制，即使中華隊15日雙打勝出，3連勝提前贏得系列賽，第4點單打還是要打。

(中時電子報)