南韓導演奉俊昊執導的坎城金棕櫚電影《寄生上流》，在台創下今年韓片最高破億票房，目前全台賣破1億4500萬，在南韓858億韓元（約台幣22.3億元）的傲人成績。日前奉俊昊接受美媒《IndieWire》專訪時透露，在《駭人怪物》成功之後，有許多科幻、恐怖、動作片相關劇本找上門，也有有人捧著好萊塢劇本指名找他導，不過他還是搖頭拒絕，想和名導昆汀塔倫提諾一樣，未來依然繼續自編自導的創作模式。

奉俊昊和宋康昊一起上台授獎。（坎城影展官方臉書）

本月8日在多倫多影展進行北美首映時，劇組團隊受觀眾喝采，導演奉俊昊透露覺得《寄生上流》是「一部沒有小丑的喜劇和一部沒有反派的悲劇」。並補充：「初期的構思是在2013年，在4-5年的時間裏，一直在我的腦子了，等到成熟起來、實際寫劇本，則花了4個半月完成。」

《寄生上流》除了代表韓國競逐奧斯卡的最佳外語片，據韓媒《每日經濟》報導指出，該片將再下一城，有望入圍奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳劇本及最佳外語片，共5項提名。該片北美定檔10月11日上映，屆時有望再締造影史新紀錄。

(中時 )