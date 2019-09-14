基隆城隍爺日巡遶境，驅趕頑皮鬼回到陰間，庇佑百姓平安。（許家寧攝）

基隆城隍在中秋節前後進行日、夜巡，驅趕逾期未收假遊魂返回陰間。（許家寧攝）

基隆城隍爺沿著市區遶境，庇護百姓、祈求地方平安。（許家寧攝）

基隆城隍文化祭日巡壓軸登場，市長林右昌與民代共同為城隍爺出巡扶轎。（市府提供／許家寧基隆傳真）

雞籠中元祭關鬼門結束，安座202年歷史的基隆護國城隍廟，延續百年習俗在中秋節後展開遶境祈福，今年廟方製作重達180公斤、台灣最大的鹹光餅模型，讓信徒大開眼界，沿途爭相向八家將索取鹹光餅，讓小朋友吃了壓驚保平安。

雞籠城隍文化祭壓軸活動「日巡遶境」，14日下午盛大登場，來自台灣省城隍廟、松山霞海城隍廟等各縣市城隍爺齊聚基隆，市長林右昌、議長蔡旺璉出席參與扶轎，信徒沿街雙手合十膜拜，鑽轎腳祈求消災解厄、護佑眾民，現場熱鬧非凡。

民間信仰農曆7月完鬼門雖已關閉，但仍有許多遊魂逗留陽間，因此由專司地方守護神城隍爺遶境，驅趕頑皮鬼回到陰間，遊行隊伍沿途前往慶安宮、奠濟宮、仁愛市場、獅球嶺遶境祈福，首度亮相的巨型鹹光餅模型，栩栩如真，讓民眾驚呼「這能吃嗎？」

林右昌表示，護國城隍廟與廟口奠濟宮開漳聖王廟、慶安宮媽祖廟合稱為基隆三大百年宮廟，每年都舉行大型的慶祝以及遶境儀式，掃除遊蕩未歸的好兄弟，他每年一定會來參加，希望城隍爺主持正義，掃除民間一切不公平，護佑眾民。

廟方指出，今年城隍廟特別在日巡、夜巡，各準備5000個城隍鹹光餅與城隍夫人餅途發放給信眾，鹹光餅意義在於讓小朋友吃了壓驚保平安，城隍夫人餅則是小巧可愛的馬卡龍，應景慶祝中秋吃團圓，讓遊客在基隆感受不一樣城隍文化祭。

(中時 )