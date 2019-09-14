找工作看過來！北市就業服務處攜手8家廠商，釋出424個工作機會，不少職缺薪資3萬元起跳，其中餐飲名店鼎泰豐的料理廚師，薪資高達5萬6千元，求職者可於18日下午親至信義就業服務站面試，另有長照、客服、駕駛員等職缺，歡迎民眾踴躍參與。

此次徵才廠商有鼎泰豐、炎洲股份有限公司、City’super遠東都會股份有限公司、家福股份有限公司、生通股份有限公司、台灣薩莉亞餐飲股份有限公司、悟饕池上飯包-東陽飯包店、台北市私立樸馨居家長照機構，共提供424個工作機會。

其中，薪資在3萬元以上共有110個，鼎泰豐就占了100個工作機會，料理廚師的薪逾5萬元，內外場人員薪資水平也逼近4萬元，有興趣求職者，可於9月18日下午1點至信義就服站參加面試。

除了餐飲業外，北市就服處指出，遠東都會 City’super頂級超市，此次也釋出42個門市及客服職缺，求職者可於9月19日下午2點至信義就服站參加面試；家樂福量販店則提供網購理貨、生鮮賣場服務及家電銷售，共115個工作機會，9月18日下午於北投就服站舉行面試。

另外，長期耕耘無障礙愛心駕駛的生通公司，徵求愛心駕駛員，薪水可達3萬2千元；台北市私立樸馨居家長照機構也誠徵長照工作者，相關訊息可上台北人力銀行的OKWORK網站或電詢就業服務專線(02)2308-5231。

(中時 )