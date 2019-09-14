隨著選舉腳步逼近，國民黨總統參選人韓國瑜選舉看板陸續在屏東各鄉鎮掛上，細問下才發現，從選址、布幕輸出及架設，全是韓粉自掏腰包自行籌畫，目前在車來人往的重要路口已掛上4面，且持續物色新址，韓粉豪氣的說：「設置看板數量沒有上限」。

鐵桿韓粉王豪餘指出，韓國瑜在參選高雄市長時，自己就常跨過高屏溪到高雄參與造勢，因此結交不少志同道合朋友，近年來也成立L ine屏東群組，透過口耳相傳、一個拉一個，目前共有9個大小群組，累積人數超過1000多人。

「韓為庶民出來參選，我們就要幫忙分擔」，王豪餘說，有些看板是地主無條件出借，只要看板及架設經費，若是重要路口租金都不便宜，因此每面看板的費用從1萬多元至10餘萬元都有，全是韓粉自發性小額資助方式，為了不造成大家負擔，每塊面板都有設金額上限。

手指著14日剛掛上去的內埔鄉看板，王豪餘說，這面1小時就把錢湊齊，大家最多捐1000元，「當然也有人拍著胸脯豪氣地說，這面他負責」，但他全都拒絕，就是要讓大家一同參與，發揮螞蟻雄兵力量，「屏東地區看板韓國瑜不用擔心」。

有韓粉激動地說，挺韓倒也不是真要發大財，而是他把大家的國家認同感找回來，也把中華民國這面國旗給找回來，因此讓他決定要將韓一舉送進總統府。

(中時 )